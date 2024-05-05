洗衣机真的能洗干净衣服了 TCL超级筒T7H

日常生活中，人们使用洗衣机一般只是随便洗洗，洗掉汗液，真正的污渍一般会选择手洗，因为洗衣机并洗不干净。怎么才能解决洗衣机洗不干净衣服的尴尬？TCL前不久推出了一款洗衣机――超级筒T7H，通过超级筒、6D提升筋等新技术，洗净比提升到了1.2，从而让衣服能洗得更干净。

洗净比，这是一个衡量洗衣机洗不洗得干净的性能参数。洗净比拥有国家标准，目前市面上销售的洗衣机，机身上都贴有标签，会注明洗净比。目前洗衣机的行业现状是，洗净比为1.03是基础，达到1.08是比较常见的，能达到1.1以上是属于优秀。TCL超级筒洗衣机T7H，在业内率先突破，洗净比达到了1.2。它是通过超级筒技术、6D提升筋、海波纹内筒等多种功能技术来实现的这一强大能力的。

“超级筒”

TCL的“超级筒”，包含了540mm大筒径、6D提升筋、海波纹技术。540mm大筒径：滚筒洗衣机的洗衣原理，是通过滚筒翻转带动水流，不断冲击和摔打衣服，在离心力的作用下，附着在纤维上的污渍逐渐与衣服分离，实现洗净的效果。在这一洗衣过程中，洗衣机的筒径会影响衣物提升的高度，从高处摔下来的力度。

普通洗衣机的筒径只有500mm，筒径短、空间小，衣服的摔打距离短、翻转次数少，洗得自然不够干净。而TCL超级筒洗衣机T7H的筒径大大突破，达到前所未有的540mm，摔打路径增加了40mm，能更有力地摔打衣服。而且，大筒径也使其容积增加，比行业平均提升了13%，更适应清洗大件、大量衣物的场景，床单被子转得更开、洗得更透。

6D提升筋：提升筋是洗衣机内筒上的长条状突起，一般为3根三角形、半圆形或梯形结构。提升筋能带动衣物翻转，使衣物在滚动过程中增加摩擦，衣物进行前后翻转，实现摔打作用。普通滚筒洗衣机只有3根结构简单的提升筋，TCL超级筒洗衣机T7H把提升筋数量增加到6根，并且设计为一长一短的鱼鳍状提升筋，交错式排布、互为组合，这样可以让提升筋具备揉搓作用，模拟人手洗涤。

一长一短提升筋的迎水面与背水面两两对应，配合棱状条纹，使衣物可以“前后左右上下翻转，实现模拟手洗的仿生效果，360°无死角清洗。这样，滚筒洗衣机不仅能摔打清洗，还能揉搓清洗，对洗涤能力是一个巨大提升。通过这样模拟手搓的方式，能处理领口、腋下、袖口、内衣内裤局部等容易滋生细菌、沉积污渍的地区，精准去除顽固污渍。据TCL洗护实验室测试，在单位时间内， 超级筒T7H的6D提升筋将衣物的翻转次数增加了1倍，运动轨迹延长了80%，衬衫的洗涤均匀度提升至98%，洗衣效率和清洁效果双双提升。

6D提升筋拥有护衣效果，提升筋的倾角向筒中间倾斜，与普通洗衣机提升筋的平行排列不同，衣服在翻转时始终处于中间的安全区域，减少与舱门和筒底的撞击，机身更加稳定，衣物不易磨损。

海波纹：TCL洗衣机T7H内筒上设计了螺旋的海波形纹路，可以增加摩擦，使污渍更加容易脱落。内筒上的脱水孔位于每道海波之间的下沉区域，开孔大小精确保持在2.3mm，浮动的水流能够在衣服和内壁之间形成水膜层，使清洗磨损降低到极限，实现衣物的无伤清洗。

顽渍净Pro

除了硬件、设计的创新，TCL超级筒洗衣机T7H在洗涤程序上也进行了提升，全新升级了顽渍净Pro。TCL洗衣机T7H采用了目前最先进的DD直驱电机作为核心驱动，48组磁极的电机可以精准控制洗衣机滚筒的快速启停、加速变速、正反转向、大小力度，为顽渍净Pro优秀的水流控制能力提供了基础。

在TCL洗护实验室中，研发人员进行了成百上千次技术实验，在海量数据和复杂参数的基础上最终形成“六重水流运动模式”，通过控制水流实现“浸泡、轻揉、细搓、摔打、冲洗、抖散”六种不同的洗涤模块。用户只需要选择“混合、油渍、妆渍、果渍、奶渍、血渍”等按键，洗衣机T7H即可自动设定，在各个阶段唤醒对应的洗涤模块，精准调节水温、流速和流向，实现“外科手术级”洗涤，精准去除顽固污渍。这样无论什么类型的衣物和脏污，都能有量身定制的洗涤方式，不用手洗，机洗也能洗干净。

精华洗

衣服要洗干净还有一个重点环节，就是洗衣液。洗衣液的高效利用长期被许多洗衣机所忽视。普通洗衣机往往设计成浸泡洗，采用内筒逐步进水、一次性倒入洗衣液的模式，这无法精准控制洗衣液用量，导致洗涤效率低、洗衣时间长、洗涤剂容易残留。

TCL研发出了全新的直喷精华洗技术，更高效地利用洗涤剂。通过电控算法和感知探头测定衣量多少后，自动计算并预混适量的洗衣液和柔顺剂，预混出3倍精华液，然后通过文丘里高压喷淋系统，将精华液喷涂在脏衣服上，快速浸润衣物，充分包裹纤维，实现深度清洁，并且减少残留。

超薄嵌入式机身，昆仑减震结构静音

在外观上，TCL超级筒洗衣机T7H采用了超薄设计，适合嵌入式家居。普通的洗衣机厚度在630mm以上，无法适配600mm深度的主流标准阳台柜，做嵌入式装修的难度较大。TCL洗衣机T7H采用了全新的外部机身和内部结构优化设计，12kg大容量版本的机身厚度为570mm，10kg版本的机身厚度仅530mm，给接电线和排水管留足了空间，让装修变得更简单。

滚筒洗衣机的减震结构很重要，影响洗涤及脱水噪音。TCL超级筒洗衣机T7H机身采用了昆仑减震结构，外部是高强度四方结构钢骨和吸音侧板，用稳定的结构减少噪音逸散，内部则配置了4套高阻尼减振器、2组吸能避震吊簧和减震海绵块。这样能持续回收洗衣机运转时产生的能量，减少工作噪音，其滚筒与侧板的极限间隙有1.32cm，工件也能平衡不碰撞。

其它功能

在洗涤方面，还有活水漂洗、巴氏除菌洗、加速洗等功能，进一步提升洗涤功能体验。超级筒洗衣机T7H具备烘干功能的机型还提升了智能柔烘，相较于普通洗烘一体机70℃-80℃的高温，它提供的50℃-55℃的烘干更为护衣。超级筒洗衣机T7H也可用APP智能互联，提供更多洗护程序和自定义模块，用户可以根据自己的需求选择洗涤方式。预约启动、洗涤剂余量监测、洗衣进度、取衣提醒、筒清洁、中途添衣、智能童锁等功能都可以实现。

总体来看，TCL超级筒洗衣机T7H是一款洗涤能力较强的洗衣机，有兴趣的朋友可以关注。