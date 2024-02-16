高端品质需求 惠而浦W7・大师系列洗烘套装

随着收入的提高，人们对生活品质有了更高档次的需求，会购买更多家电来改善生活品质。洗衣机+烘干机组成的洗烘套装，能够提升洗衣、烘干质量，近几年来有越来越多的人开始购买。前段时间，惠而浦推出了W7・大师系列洗烘套装，满足消费者的高端需求，下面来看看它的功能。

当下消费者对衣物护理的需求趋向专业化、多元化，家电产品显而易见围绕健康、智能、护衣等多维度进阶，将理想中的美好生活场景如初呈现。智能家电将衣物护理化繁为简，让消费者可以重新选择对待时间的方式，为享受生活停驻。W7・大师系列洗烘套装第6感智慧洗烘升级用户体验，一键启动，洗衣机以污渍传感器实时监测污渍残留，结合多重传感器自动匹配适宜洗涤温度、时长和力度，恰到好处实现洗净即停、漂净即停;干衣机通过温湿度传感器灵敏感知内筒温度、衣物干湿度，自动调控至衣干即停，呈现细致呵护。

智能更进一步，W7・大师系列洗烘套装创新洗烘联动功能，在洗涤程序结束前15分钟，干衣机自动选择与洗涤程序相适配的烘干程序智能开启预热，简化操作步骤，让生活更便捷。

外观设计方面，惠而浦W7・大师系列洗烘套装采用超薄箱体，可容纳12KG大容量洗、烘，光动TFT彩屏旋钮与彩膜LED全隐式副屏完美融合，以全新人机交互界面彰显科技感，搭配暮山紫拉丝纹理面板带来更细腻的触感与视觉美感，置于衣帽间、阳台等处，智慧洗烘与空间美学共存，勾勒雅致意境。

价格方面，惠而浦W7・大师系列洗烘套装目前还没完全上市，电商上只有洗衣机，价格已经达到了9999元，有兴趣的朋友可以到线下门店咨询。