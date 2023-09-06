小机身大容量 石头分子筛洗烘一体机H1 Neo

近日，石头科技新发布了一款分子筛洗烘一体机“H1 Neo”，采用DD直驱变频电机、分子筛低温烘干技术，具有12kg大洗衣容量、7kg烘干容量，超大彩色触控屏，下面我们来看看这款新产品。

外观设计

我们看到的这款石头H1 Neo是冰川白配色，白色机身配黑色面板、筒门，这种熊猫色搭配给产品的科技感加了点可爱。此外，石头H1 Neo还有一款配色是太空灰。



石头分子筛洗烘一体机H1 Neo

石头H1 Neo的长宽高是595×660×850mm（含门），体积不大，在小户型房子中不会占用太多空间，可以嵌进橱柜下，适合当下的嵌入式潮流。



石头分子筛洗烘一体机H1 Neo

机身控制面板左部可以看到石头科技的品牌LOGO“roborock”，这里可拉开，是洗涤液储液盒。



机身顶部，品牌LOGO

控制面板：超大彩色触控屏

石头H1 Neo沿续了第一代产品的超大面积触控屏设计。这块触控屏比普通洗衣机的操控面板要大得多，功能图标更多且通俗易懂，屏幕是彩色显示，色彩更丰富。不过与一代不同的是，H1 Neo多了个主控旋钮，操控更为灵活。



操控面板

交互操控方面跟普通洗衣机差不多，主旋钮选择程序，不同的是右边多了一块的区域，复合之下提供了更多功能。如烘干时可选择干衣度，洗衣时可选紫外线杀菌，可选水温、转速等。



洗烘程序

石头H1 Neo的主旋钮提供了12种预设洗衣程序，再通过官方APP，共拥有25种洗衣程序。支持洗烘羊毛、丝绸、羽绒、棉麻、家纺等不同材质面料，针对不同面料可实现最佳的洗衣效果。并有标准、快速、夜间、轻柔等多种洗衣强度，一键即可快速切换。



主操控旋钮，设计颇有科技感

控制面板区域沿续了13度黄金倾角的设计，符合人体工学，用户不用蹲下或者弯腰也能对按键进行触碰操控。



操控面板有微倾角

石头分子筛洗烘一体机H1 Neo机身贴了几个标签，标明了这款产品的卖点。如下所示，有10年质保、DD直驱变频电机、分子筛技术、低温烘干护衣认证等。



机身标识：10年质保、DD直驱变频电机、分子筛技术

分子筛的低温烘干有一大好处，不会造成衣物褪色、变脆、涂层脱落等问题，而且烘好的衣物就像太阳晒过一样，暖和、蓬松。且烘干效果均匀，不会出现普通冷凝式内湿外干的情况。



机身标识：低温烘干护衣认证

内筒，12kg大洗衣容量，7kg烘干容量

石头H1 Neo的内筒较大，有12kg超大洗衣容量，7kg烘干容量，72L筒容积，一次可清洗5套四件套等，即使是一家数口三代同堂，也能满足全家人的洗衣需求。较大的筒容积让衣物在筒内有足够的空间舒展，不仅洗得更干净而且不易褶皱。

内筒材质采用不锈钢，筒壁采用冰晶结构设计，洗涤时筒内水流能够让内筒与衣物表面形成水幕，能够深入衣物纤维，提升洗涤效果，同时能减少衣物磨损，更加呵护。



内筒、门封

筒壁有三条提升筋，能把衣物提起来摔打，提升清洗效果。



内筒的提升筋

石头分子筛洗烘一体机H1 Neo采用DD直驱变频电机，最高转速可以达到1200转/分钟，可实现1.1洗净比，更好去除衣物污渍。



门封上的喷洒口

门封右上方有一个LED灯，左上方有一个喷淋口，能边漂边洗边喷淋冲洗泡沫，防止泡沫残留在门封处。门封具有抗菌防霉效用。

门封上的LED灯

双路智能投放

石头分子筛洗烘一体机H1 Neo的洗涤液储液盒，有洗衣液与柔顺剂两个加液口，容量分别为580ml与420ml，两个都支持智能投放。用户根据洗涤习惯一次添加足量后，洗衣机能够根据洗衣程序和衣物装载量智能判断洗衣液和柔顺剂的单次使用量，实现自动配比，让洗涤泡沫量恰到好处，避免洗涤剂需要频繁添加或用户把握不准出现洗涤剂漂洗不净出现残留的问题。不过，在笔者看来，最大的优点是省事了，不用每次洗衣服都去倒洗涤液，方便懒人。



洗涤剂储液盒

总的来说，这是一款设计美观、容量巨大、功能丰富的洗烘一体机。目前石头分子筛洗烘一体机H1 Neo已经上市，限时促销到手3999元，比初代的H1进一步把价格降到了更低，有需要的用户可以关注。