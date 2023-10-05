臭氧除菌螨 惠而浦帝王H精英Pro洗烘一体机

近几年来，带有洗烘功能的洗衣机逐渐受到消费者的青睐。惠而浦有一款帝王H精英Pro洗烘一体机，有蒸汽洗护、专属洗涤水流等功能，为用户带来针对性护理，专业养护衣物。

在衣物面料的专业护理上，惠而浦帝王H精英Pro洗烘一体机结合洗干程序、运行体验等维度，为可水洗的羽绒服、羊毛衫等提供相匹配的洗护环境，以防出现羽绒服爆绒、羊毛衫变形起球等问题。不仅如此，帝王H精英Pro洗烘一体机还拥有羊毛绿标认证，在Magic7神奇水流以及DD电机的准确控制能力下，能够对水位和转速进行调节，实现专洗棉麻的摔打洗涤、专洗羽绒的悬浮洗涤、专洗羊毛的离心洗涤等7种水流模式。

健康方面，惠而浦帝王H精英Pro洗烘一体机搭载了Hybrid除菌螨科技，高温蒸汽充分打开衣物纤维，进行深度清洁与除菌螨，注入臭氧气体进一步“熏”除残留的细菌螨虫。而针对不便水洗的衣物，惠而浦帝王H精英Pro洗烘一体机设置Hybrid空气洗程序，将臭氧、蒸汽通入内筒与衣物充分接触，进行混动除菌，为廓形精致的西装、触感柔软的毛绒玩具添上健康砝码，净享愉悦护衣。

在烘干方面，惠而浦帝王H精英Pro洗烘一体机采用烘道自洁系统，细密滤网捕捉烘干过程中产生的毛屑，再通过独立水路进水与内筒高速脱水，构建强力弧形水幕，高速冲刷滤网并排出留余毛屑，还原高效率烘干除湿。

惠而浦帝王H精英Pro洗烘一体机配置有多模烘干模式，包含衣干即停、低温烘干、1小时洗烘、定时烘干等多种程序，无论是应对精致出行的即时诉求，还是预备换季衣物的长期收纳，均可轻松满足。

价格方面，惠而浦帝王H精英Pro洗烘一体机目前网上报价7499元起。