冷凝式和热泵式，聊聊洗衣机烘干的技术

随着科技的进步，消费者需求的提升，作为最传统家电的洗衣机，功能在不断扩大，性能也在不断提升。近几年来，烘干渐渐成为人们对洗衣机的一个进阶需求，洗烘一体机或洗烘套装逐渐扩大市场。今天我们就来聊聊洗衣机的烘干技术。

目前市场上的洗衣机，主要的烘干技术有冷凝式和热泵式(此外还有些小众的烘干技术如分子筛)。

冷凝式烘干

冷凝式是比较常见的烘干技术。市场上一般的三四千元价位的洗烘一体机，采用的就是冷凝式烘干，其原理类似风机+加热丝，先加热空气，随后利用高温空气对衣物进行加热并将水汽带走，水汽再遇冷凝结成水排出去。





冷凝式烘干是通过机内的电热丝加热空气，并利用风扇吹散到衣物上进行烘干，气流温度通常在70-80°C，容易造成衣物缩水、硬化，特别是毛衣、丝绸等面料，更容易缩水、变形，而且冷凝式烘干的耗电量较大。在耗时方面，冷凝式的烘干时间一般在1-2个小时左右，比较久。

冷凝式洗烘一体机的内部有一个冷凝装置，通过它将湿热空气冷却，水汽遇冷液化，通过排水管排出。有些单独的干衣机的冷凝则是采用空气冷凝的方式：冷热双风流交换，以循环的空气进行降温处理，冷凝空气达到烘干目的。

热泵式烘干

热泵式烘干机内置了一台压缩机，如同一台反向的空调。通过热泵系统将空气加热，然后用热空气烘干衣物，使衣物的水分蒸发为水蒸气。带水蒸气的热空气进入冷凝器，冷凝出水排出机外。同时，热空气也被再次用来加热空气，进入下一个循环。这样可以大大提高能量利用效率，达到节能的效果。





市面上的冷凝式烘干机通过加热空气、将湿气蒸发出来，然后通过冷凝器将蒸发出的湿气转化为水，最后排出烘干机外，往往产生的60-70℃的高温，对于一些特殊面料来说是具有损伤性的，比如真丝、羊毛之类的。

不同于高温加热烘干的冷凝式干衣，热泵式烘干的烘干烘干温度是低温，不会超过60℃，这不仅极大省电，还减少了对衣物的损耗。42℃热泵烘干的低温柔烘使得衣物不变形、不缩水，保护衣物。可以说，用热泵技术进行烘干，既能高效除湿，精准控温，又能节省能源，减少对环境的负担。





另外，热泵式干衣机还有一个特点，是有毛屑收集器，在干衣的同时能给衣物去除毛发碎屑，还能免于毛发堵塞风道。

分子筛烘干

此外，市场上今年来还出现了一种分子筛烘干技术。分子筛是一种微孔均匀的材料，其孔径相当于一般分子的孔径，具有良好的吸附能力。分子筛一般以除湿转轮的形态，应用于高精尖的实验室、电池厂、半导体芯片厂中，是专业除湿的解决方案。

石头科技今年2月发布了一款分子筛洗烘一体机，将分子筛的吸附能力结合除湿转轮作用于衣物的烘干。分子筛单体排成瓦楞状并层层叠加共同形成蜂窝状流道的转盘，能够将吸附面积进一步强化至约28.8万平方米，相当于45个足球场。分子筛技术的烘干温度在55℃左右，接近热泵式，远低于冷凝式的70℃，不会造成衣物褪色、变脆、涂层脱落等问题。

总结

总的来说，热泵技术要优于冷凝技术。不过呢，冷凝式有一大优点，就是构造简单，成本低，价格便宜。市面上的冷凝式洗烘一体机只要三四千元起，而热泵干衣机要贵不少，几千上万的。所以，消费者选购时还得看实力。