不伤衣物的烘干 石头分子筛洗烘一体机H1 Neo

近几年来，随着技术发展和人们对生活要求的提高，洗烘一体机逐渐受到人们的欢迎。石头科技有一款分子筛洗烘一体机“H1 Neo”，采用DD直驱变频电机、分子筛低温烘干技术，具有12kg大洗衣容量、7kg烘干容量，超大彩色触控屏，下面来看看。

这款石头H1 Neo是灰白两种配色，下面这款是冰川白配色，白色机身配黑色面板、筒门，这种熊猫色搭配给产品的科技感加了点可爱。它的长宽高是595×660×850mm（含门），体积不大，在小户型房子中不会占用太多空间，可以嵌进橱柜下，适合当下的嵌入式潮流。



石头分子筛洗烘一体机H1 Neo

机身控制面板左部可以看到石头科技的品牌LOGO“roborock”，这里可拉开，是洗涤液储液盒。石头H1 Neo沿续了第一代产品的超大面积触控屏设计，这块触控屏比普通洗衣机的操控面板要大得多，功能图标更多且通俗易懂，屏幕是彩色显示，色彩更丰富。不过与一代不同的是，H1 Neo多了个主控旋钮，操控更为灵活。控制面板区域沿续了13度黄金倾角的设计，符合人体工学，用户不用蹲下或者弯腰也能对按键进行触碰操控。



操控面板

交互操控方面跟普通洗衣机差不多，主旋钮选择程序，不同的是右边多了一块的区域，复合之下提供了更多功能。如烘干时可选择干衣度，洗衣时可选紫外线杀菌，可选水温、转速等。



洗烘程序

石头H1 Neo的主旋钮提供了12种预设洗衣程序，再通过官方APP，共拥有25种洗衣程序。支持洗烘羊毛、丝绸、羽绒、棉麻、家纺等不同材质面料，针对不同面料可实现最佳的洗衣效果。并有标准、快速、夜间、轻柔等多种洗衣强度，一键即可快速切换。

石头分子筛洗烘一体机H1 Neo机身贴了几个标签，标明了这款产品的卖点。如下所示，有10年质保、DD直驱变频电机、分子筛技术、低温烘干护衣认证等。石头分子筛洗烘一体机H1 Neo采用DD直驱变频电机，最高转速可以达到1200转/分钟，可实现1.1洗净比，更好去除衣物污渍。分子筛的低温烘干有一大好处，不会造成衣物褪色、变脆、涂层脱落等问题，而且烘好的衣物就像太阳晒过一样，暖和、蓬松。且烘干效果均匀，不会出现普通冷凝式内湿外干的情况。



内筒、门封

石头H1 Neo的内筒较大，有12kg超大洗衣容量，7kg烘干容量，72L筒容积，一次可清洗5套四件套等，即使是一家数口三代同堂，也能满足全家人的洗衣需求。较大的筒容积让衣物在筒内有足够的空间舒展，不仅洗得更干净而且不易褶皱。内筒材质采用不锈钢，筒壁采用冰晶结构设计，洗涤时筒内水流能够让内筒与衣物表面形成水幕，能够深入衣物纤维，提升洗涤效果，同时能减少衣物磨损，更加呵护。



内筒的提升筋

石头分子筛洗烘一体机H1 Neo的洗涤液储液盒，有洗衣液与柔顺剂两个加液口，容量分别为580ml与420ml，两个都支持智能投放，不用每次洗衣服都去倒洗涤液，方便懒人。

总的来说，这是一款设计美观、容量巨大、功能丰富的洗烘一体机。目前石头分子筛洗烘一体机H1 Neo价格3999元，有需要的用户可以关注。