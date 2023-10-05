一套排水接电 TCL双子舱洗烘护集成机T10

前不久，TCL发布了一款洗衣机新品――双子舱洗烘护集成机T10。它采用一站式洗烘护、一体式外观设计和一体交互智控，机身厚度仅555mm，可支持超薄嵌入，适配客厅阳台一体化装修风格，并搭载了热泵智能变温技术、360°正反转等洗烘护“黑科技”。

洗烘套装，由一台洗衣机以及一台烘干机独立组成，一般使用热泵式烘干，烘干效果更强，但由于是两台机器组合而成，因此需要两套进水和排水系统，以及两套电源，同时视觉的整体性较差，并且一般机身较大较占空间，市面上洗烘套装的价格也相对更高。

TCL推出的双子舱洗烘护集成机T10，可解决上述痛点。T10的上滚筒为10Kg热泵烘干专区，下滚筒为10Kg强劲洗涤专区，可同时也可分开使用，20分钟快速烘和15分钟快速洗一起结合，实现35分钟快洗快烘，从大家庭的大容量日常需求到“当天衣当天换”的紧急需求全部一站式搞定，惬意慢生活触手可及。

双子舱T10洗衣机拥有555mm机身，可实现超薄嵌入，正面视觉整齐，背面去除“大书包”，成为市场上最容易嵌入阳台柜的洗烘产品，全方位满足一体化家装需求。

操控上，它仅有一块可视化全彩操作大屏，一屏控双筒。上下筒可自动匹配洗烘数据，无需分别设置，更快捷更方便。洗涤结束前15分钟烘干筒将开启预热，洗烘一体高效流畅。用户还可APP远程控制，根据生活习惯随心选择洗烘时长和温度，远程快速启动。

传统洗烘套装在安装时一般需要预留两套排水接电，而TCL的T10采用了“一个电源、一个进水口、一个排水口、无排水盒”的集成化水电设计方案，装修时无需额外考虑新增排水口和电源，普通洗衣机能安装的地方都能衔接适配。

此外，为避免如一般洗烘套装长期使用可能出现的机身大幅晃动、连接件断裂、机体滑脱坠落等问题，双子舱T10洗衣机采用了上下一体结构，无需中部连接件，运行稳定的同时更加经久耐用，也不必担心磕碰柜子内壁。

在烘干方面，TCL采用热泵智能变温技术，实现对温度的灵敏调节，50℃高温除菌，42℃低温柔烘，高效节能的同时避免衣物损伤。即使是真丝、羊毛、棉麻等容易变形掉色的面料，依然可以做到不缩水、不掉色、不变形。其烘干筒配备大直径的仿生风叶、海波纹螺旋和高强度聚温内筒，持续输出循环大风量的同时更好地聚集热量，让衣物干得更彻底，并在滚筒旋转时形成保护气流，减少衣物缠绕，即使是大件衣物，也能无死角地烘干，还能极大地减少难看的褶皱。

双子舱T10洗衣机搭载360°智能正反转功能，烘干时衣物将在宽敞的空间里自由舒展，烘干过程更加均匀，减少褶皱打结。配合NTC双智感芯片，智能判断筒内信息并自动化调整参数，使衣物干湿得刚刚好。

在洗涤方面，双子舱T10洗衣机针对生活中常见的油渍、汗渍等多种顽渍，精研控水及控温技术，让洗净比提升至行业最高的1.1。其搭载的低温空气洗技术，清新祛味不伤衣，轻松去除火锅、烟酒味道，让衣物蓬松如初。

健康方面，TCL 双子舱T10配置巴氏除菌洗、50℃高温除菌烘、3+1层毛屑收集等众多健康功能，达到99.9%除菌率、100%除螨率和99%拦截率。

为适应多元化的使用场景，TCL双子舱T10设计了三种模式：第一，储藏模式，令衣物彻底干爽，便于用户防潮储存;第二，即穿模式，即洗即穿，衣物亲肤舒适;第三，熨烫模式，衣物温润湿度，蓬松有型。

价格方面，TCL的双子舱T10洗衣机的首发价为4599元，已上市。