用微蒸汽来除菌 云米AI洗烘一体机Neo 1A

作者：老谢

云米AI洗烘一体机Neo 1A，拥有10KG洗涤容量，可烘干6KG衣物，采用BLDC变频节能电机，一级能效，省电静音。它主打清洁除菌功能，具有微蒸汽除菌洗护功能，可以对衣物进行杀菌，此外还有高温除菌洗、桶自洁、16种洗涤模式等功能。下面来随小编了解下。

微蒸汽除菌洗护：云米AI洗烘一体机Neo 1A通过3D微蒸汽来除菌，先是生成高温蒸汽，蒸汽穿透衣物纤维深入到衣物内部，可以360°立体环绕，从而带走污渍、除去细菌，其除菌率可高达99.99%(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)。微蒸汽除菌洗护的过程是这样的，注入少量水浸没发热管，少量水便可快速加热并产生大量蒸汽。蒸汽通过加热，快速产生60℃高温蒸汽。细小高温蒸汽分子比水分子活性更高，强力渗透到衣物纤维。高温蒸汽渗透并穿透衣物纤维，除去细菌，污渍被分离排出。

高温除菌洗：针对孩子和易敏人群、污渍较多的衣物，云米AI洗烘一体机Neo 1A采用96℃高温除菌，有效去除顽固污渍和细菌，给孩子一个健康的衣服环境。

高温桶自洁：洗衣机持续使用一段时间后容易藏污纳垢，导致衣物二次污染，洁筒洗模式通过96℃高温实现自清洁，保证内筒的洁净。

烘干双模式：在烘干方面，云米AI洗烘一体机Neo 1A通过智能感应器，感应衣物温度，利用热气循环实现衣干即停。更有两种模式可选，单烘干与1小时洗烘，满足用户的不同需求。

价格：此前曾在小米有品商城销售，报价1799元。

编辑点评：这是一款主打清洁除菌功能的洗衣机，微蒸汽除菌洗护是它的特色功能，此外还有高温除菌洗、高温桶自洁，可以满足对衣物有除菌需求的家庭用户，比如说母婴、病人等人群。