洗衣干净操作方便！Redmi全自动波轮洗衣机1A体验

作者：龚美林

作为智能手机中的佼佼者，小米这些年在3C数码行业中吃的很开，研发和孵化的品牌也有不少。就拿Redmi来说，它就是小米旗下营销的很出色的子品牌，红米手机在国内的销量也很亮眼。近日，小米在米粉节中发布了20款新品，包含了Redmi旗下几款超高性价比的大家电，其中有款Redmi全自动波轮洗衣机1A。这款全自动波轮洗衣机售价799元，性价比高，非常受消费者的喜爱，产品开售没多久就被一扫而光。

Redmi手机大家都知道很好用，但Redmi全自动波轮洗衣机1A呢？它做工如何？能洗好衣服吗？为了弄明白这些问题，天极网评测组近期对Redmi全自动波轮洗衣机1A从产品的外观工艺、安装操作和实际洗衣物三个部分入手，对产品进行了较为生活化的使用体验。以下为产品体验情况。

外观：做工不错，安装方便

Redmi全自动波轮洗衣机1A采用极简的设计，做工方面还不错。它使用了金属防腐蚀机身，整体以白色为主，洗衣机操作简单易上手。它支持桶自洁、桶风干模式，避免细菌滋生。这款洗衣机设有多种洗涤模式，能够满足用户的日常需求。

Redmi全自动波轮洗衣机外包装展示

Redmi全自动波轮洗衣机开箱细节展示

Redmi全自动波轮洗衣机附件展示

从触控按键面板可以看到，Redmi全自动波轮洗衣机1A设有10种专业洗涤模式，10档水位调节功能，并支持独立漂脱。它还设有童锁键，同时按下“水位”和“程序”键，开启童锁功能，开启后除电源键外的其他按键将会被锁定，显示窗会交替显示“CL”和剩余时间。对于家庭用户来说，这样的功能设计非常实用。

Redmi全自动波轮洗衣机缸体展示

Redmi全自动波轮洗衣机缸体细节展示

在洗涤缸方面，Redmi全自动波轮洗衣机1A的缸体采用不锈钢材质，产品使用寿命比塑料桶要长，且不锈钢表面的光滑，洗衣过程产生的污渍不会在其表面吸附，霉菌无滋生地，由于不锈钢的强度高，能让机器脱水效率更高。

Redmi全自动波轮洗衣机细节展示

Redmi全自动波轮洗衣机1A设有桶自洁模式和桶风干模式模式。其中在桶自洁模式下，通过高速水流可以清洗桶内外壁容易积存污垢的地方，然后在桶风干模式下，让流动的空气带走桶内残留的水分，保持桶内干燥避免细菌滋生。使用高速水流在一定程度上能起到清洁的目的，不过如果用户觉得不放心，用户使用Redmi全自动波轮洗衣机1A一段时间后，可找专业人士进行桶内清洁。

Redmi全自动波轮洗衣机细节展示

Redmi全自动波轮洗衣机背部细节展示

从说明书上可以看到，Redmi全自动波轮洗衣机1A拥有8KG的洗涤容量，能够一次性清洗更多的衣物，根据官方提供的数据显示，8KG能够清洗3套床上四件套、3幅1米宽落地窗帘或清洗36件衬衫以及10条牛仔裤。它在洗衣方面的表现，我们将在洗衣环节进行详细的描述，这里就不多说了。

Redmi全自动波轮洗衣机为三级能效产品

Redmi全自动波轮洗衣机正面展示

从8KG容量、三级能效、10种洗涤模式、宽水电压设计、桶自洁与桶风干这些参数来看，Redmi全自动波轮洗衣机1A的综合性能还是不错的。